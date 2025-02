Criscitiello | Noi facciamo il tifo per Conte affinché vinca lo scudetto se lo merita Attacchiamo Milan Inter facciamo…

Leggi su .com

La sessione invernale del calciomercato si è conclusa con il Napoli che non è riuscito a rimpiazzare Kvaratskhelia con Garnacho o Adeyemi che erano gli uomini su cui puntava Antonioma si è assicurata le prestazioni di Okafor. In particolar modo il club azzurro è stato in un certo verso criticato sia dai propri .L'articolo: “Noiilperlo, se lo.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:Ilvince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie AIlvince contro il Napoli, il riepilogo della domenica di Serie AL’vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie AL’batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di AConsigli Fantacalcio Prima giornata: ecco chi schierare e acquistare all’asta del fantacalcio Serie A 2021/2022Calendario Serie A 2020/21: si parte subito forte per Juventus, Lazio, Atalanta e Roma