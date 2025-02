Inter-news.it - Criscitiello: «A Napoli no ironia! Massacrate anche Inter e Milan»

Leggi su Inter-news.it

Poche ore fa è scoppiato il caos negli studi di Sportitalia per i modi utilizzati da Michelecon il collega Manuel Parlato. Il direttore ha ribadito una cosa oggi.DIFFERENZE – Manuel Parlato è stato licenziato in diretta su Sportitalia per aver risposto alle provocazioni dei giorni precedenti di Tancredi Palmeri nei confronti del. Le parole dell’inviato non sono affatto piaciute, il giornalista campano comunque ha ricevuto il ben servito da Michele. Lo stesso direttore ha spiegato la sua posizione a riguardo: «li abbiamo bastonati in tutte le salse se non peggio. Ma i napoletani dicono di essere ironici, però poi l’di Tancredi non va bene. Il, ad esempio, da questa sede, il sottoscritto l’ha disintegrato nell’ultimo mese. Ma non ci sono state rivolte popolari.