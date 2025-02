Crédit Agricole in Italia nel 2024 utili in crescita a 1556 miliardi di euro

Lettera43.it - Crédit Agricole in Italia, nel 2024 utili in crescita a 1,556 miliardi di euro

Il Gruppoinha chiuso ilcon un risultato netto aggregato pari a 1,556di, indel 19 per cento rispetto all’anno precedente. Sotto la guida di Giampiero Maioli, amministratore delegato die senior Country officer, le diverse linee di business hanno incrementato ulteriormente il loro coordinamento sinergico per un totale dei finanziamenti all’economia pari a circa 102die una raccolta totale pari a 340di. Ancora una volta numeri inper un Gruppo che nel nostro Paese, suo secondo mercato domestico, è presente con circa 16.100 collaboratori e 6 milioni di clienti.Perutile netto a 808 milioni nelAncheha presentato i risultati relativi al, confermando ancora una volta la capacità di generare una redditività consistente e sostenibile in modo continuativo.