Credit Agricole in Italia 1556 mld +19% utile gruppo 2024 con 190mila nuovi clienti acquisiti

IlCréditinchiude ilcon un risultato netto aggregato pari a 1,556 miliardi di euro, in crescita delrispetto all’anno precedente. Lo rende noto un comunicato stampa.Sotto la guida di Giampiero Maioli, Amministratore Delegato di Crédite Senior Country Officer, le diverse linee di business hanno incrementato ulteriormente il loro coordinamento sinergico per un totale dei finanziamenti all’economia pari a circa 102 miliardi di euro e una Raccolta Totale pari a 340 miliardi di euro.Ancora una volta numeri in crescita per unche nel nostro Paese, suo secondo mercato domestico, è presente con circa 16.100 collaboratori e circa 6 milioni di. Ilè composto, oltre che da Crédit, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (CA Leasing, parte di Crédit) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CAor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria).