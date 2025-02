Ilgiorno.it - Credera Rubbiano è il borgo più vivibile d’Italia. Ma qui, nella Bassa, non lo sapeva nessuno

(Cremona) – Vittoria all’insaputa di tutti, residenti e persino Comune.classifica City Vision sullo Smart Living presentata ieri a Milano, ossia sui territori italiani dove la qualità della vita è al top, al primo posto assoluto, con stupore generale subito dilagato per bar e vicoli del, si è piazzatoche, con Rovereto, forma un unico Comune da 1.500 abitanti. Meglio di tutti, meglio di chi sta ai piedi delle Dolomiti o in Toscana, di chi ha un Comune vista mare o su qualche isola. Per tutti i borghi, insomma, non c’è storia: il posto dove si vive meglio èPadana, tra filari di pioppi e campi di masi, nebbia e allevamenti. Del restospeciale classifica realizzata dalla società di consulenza Prokalos, che considera vivibilità, disponibilità di servizi essenziali e la loro qualità, ma anche politica ecologica e strategie di sviluppo a medio e lungo termine, la provincia di Cremona è dipinta praticamente come un paradiso, con ben tre paesi nelle prime dieci posizioni.