Ilfattoquotidiano.it - “Così si possono risparmiare anche 500 euro l’anno”: la guida con i 120 consigli per ridurre gli sprechi “dentro e fuori casa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In occasione della Giornata Italiana contro lo Spreco Alimentare, Fondazione Barilla ha presentato il suo nuovo progetto: “Il Libro del Risparmio – 120 azioni contro lo spreco alimentare per”: unapratica che fornisce soluzioni concrete pergliquotidiani di cibo, aiutando le famiglie a. In pratica fornisce soluzioni concrete per, combattendo lo spreco di cibo. Con un approccio più consapevole una famiglia che riduce lo spreco alimentare può arrivare afino a 500al. La nuova mini-è disponibile per tutti ed è recapitata gratuitamente dalla Fondazione. Uno degli obiettivi centrali che analizza il libro è quello di diffondere una cultura del risparmio, perché solo combattendo lo spreco si ha un importante valore economico.