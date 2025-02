Ilfattoquotidiano.it - “Così diamo una seconda vita a frutta e verdura invendute nei mercati”. I volontari che recuperano due tonnellate di cibo alla settimana

Ogni, nella case italiane, 617,9 grammi difiniscono nel bidone della spazzatura. Lo spreco di filiera pesa 4,513 milioni diper un costo di 14 miliardi di euro all’anno. A dirlo è il Rapporto aggiornato dell’osservatorio Waste Watcher International, presentato a Roma il 4 febbraio. Nella “top five” dei cibi più sprecati troviamofresca (24,3 g), pane (21,2 g), verdure (20,5 g), insalate (19,4 g), cipolle, aglio e tuberi (17,4 g), spesso vendute in confezioni sovradimensionate al fabbisogno. Per contrastare lo spreco e ridare nuova, che altrimenti andrebbero a finire nella spazzatura, nel 2016 nasce Recup. L’idea è di Rebecca Zaccardini, una studentessa parmigiana, che, tornata dall’Erasmus, decide di replicare a Milano un progetto diato conosciuto in Francia.