Cosenza, spari contro l'inviato di Pomeriggio 5: voleva intervistare il papà dei fratellini maltrattati

Attimi di terrore questa mattina aperdi5, Vincenzo Rubano, e la troupe televisiva che lo accompagnava. Mentre si trovavano a Paola, nel cosentino, per seguire il caso dei dueal centro di presunti maltrattamenti in famiglia, il gruppo è stato bersaglio di colpi d’arma da fuoco.Rubano stava cercando di ottenere dichiarazioni dal padre biologico dei bambini, quando all’improvviso alcunisono stati esplosi dall’interno di un’abitazione. Il giornalista e la troupe, allarmati dal rumore dei colpi, si sono subito allontanati e messi al riparo. Nella puntata di ieri di5, condotta da Myrta Merlino su Canale 5, erano intervenute la madre e la nonna dei due bambini, entrambe indagate per presunti maltrattamenti. Le due donne avevano negato ogni accusa, dichiarando: “Non abbiamo mai picchiato i bambini.