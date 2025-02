Thesocialpost.it - Cosenza, spari contro i giornalisti di Rai e Mediaset: lavoravano al caso dei fratellini maltrattati

Leggi su Thesocialpost.it

Mentre stavano documentando ildei duedi due e quattro anni, presunte vittime di maltrattamenti in famiglia, due troupeche si sono trovate coinvolte in un episodio inatteso a, mercoledì scorso. A raccontare la vicenda sono gli inviati di “Pomeriggio Cinque” e “Storie Italiane”, rimasti illesi dopo aver sentito distintamente alcuni.Vincenzo Rubano, giornalista di Canale 5, si trovava nei pressi dell’abitazione del padre biologico dei due bambini, ricoverati in ospedale per lesioni e infiammazioni. L’inviato era lì per ottenere dichiarazioni dall’uomo quando, improvvisamente, ha sentito i colpi di arma da fuoco e si è allontanato rapidamente insieme agli operatori per mettersi in sicurezza.Sullo stessostava lavorando anche la troupe di “Storie Italiane” di Rai 1, con il giornalista Vito Francesco Paglia.