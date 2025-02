Cos’è successo tra Micol Di Segni e Angela Carini | Hai sentito profumo di Barbara D’Urso Siete mossi dall’odio

Leggi su Sportface.it

Per un giorno, sulla sezione commenti del podcast ‘Most Valuable Podcast’, il calendario è tornato indietro nel tempo al 1° agosto 2024. A sei mesi di distanza dal match di Parigi 2024 tra Imane Khelif e, dopo le recenti parole distensive dell’algerina verso l’azzurra, è riesplosa la polemica sul ritiro della pugile italiana sul ring francese dopo pochi istanti di combattimento. Protagonista stavolta èDi, fighter MMA, campionessa del mondo IMMAF, con un passato in alcune promotion internazionali come Cage Warriors, Brave CF, Ares FC e Dana White Contender Series. “Stai ad un’Olimpiade a rappresentare il tuo paese e ti butti per terra dopo due cazzotti?”, esordisce Di, che poi aggiunge: “A 66 kg questo vuol dire che hai fatto sparring con gli uomini per tutta la vita, Imane Khelif fa i ritiri ad Assisi con la nazionale di pugilato,si era già allenata con lei, tutte si erano allenate con lei e ci si erano fatte la doccia insieme, sapevano benissimo se era una donna o un uomo“, le sue parole in riferimento ai dubbi di alcune celebrità sul sesso dell’algerina, esclusa dai Mondiali IBA (federazione estromessa dal movimento olimpico) ma ammessa senza problemi ai Giochi Olimpici dal Cio che confermò come Khelif fosse “nata donna” e fosse “stata registrata come donna” alla nascita.