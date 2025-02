Cultweb.it - Cos’è la Sindrome di Stoccolma e perché si chiama così?

Leggi su Cultweb.it

Ladiè una reazione psicologica in cui una vittima di sequestro o abuso sviluppa sentimenti positivi nei confronti del proprio carceriere o aggressore. Questo fenomeno, che può sembrare controintuitivo, è un meccanismo di sopravvivenza per affrontare situazioni estreme. Il nome deriva da un caso avvenuto nel 1973 a, dove i dipendenti di una banca, sequestrati per sei giorni, finirono per simpatizzare con i rapinatori e persino aiutarli nella loro difesa legale. Nonostante sia un fenomeno documentato, non è riconosciuto come disturbo mentale ufficiale, ma viene spesso associato a disturbi post-traumatici.ragazza legata (fonte: Unsplash)Ladinon riguarda solo sequestri o ostaggi, ma si manifesta anche in situazioni di abuso domestico, violenza di coppia, e in generale in presenza di una relazione tossica tra persone.