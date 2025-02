Ilgiorno.it - Cos’è il dna Rovagnati: l’azienda orgogliosamente brianzola che ha conquistato il mondo partendo da Biassono

Tragedia per la famiglia, la dinastia di imprenditori brianzoli che dahai mercati di tutto il. C’è anche un membro della famigliatra le tre vittime che erano a bordo dell'elicottero caduto intorno alle 19.20 a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, vicino alla via Emilia. Secondo quanto si apprende da più fonti, a bordo del velivolo c'erano due piloti e una terza persona che sarebbe Lorenzo, uno dei due fratelli eredi dell'azienda. È già conosciuta da molti nel momento in cui ci si siede a tavola. La, però, è stata premiata come eccellenza anche dagli addetti ai lavori, in occasione del premio “L’Imprenditore dell’Anno“. Un riconoscimento assegnato «per l’approccio proattivo volto ad anticipare e abbracciare i cambiamenti del mercato e la crescita sostenibile, innovando i processi produttivi e perseguendo una strategia di internazionalizzazione, mantenendosi fedeli alla qualità e ai valori tradizionali del».