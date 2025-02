Notizie.com - Cosa sta succedendo nei Campi Flegrei, in corso un nuovo sciame sismico: 16 scosse di terremoto in un’ora

“Quante, una dietro l’altra”. “Seconda scossa diaiin circa mezz’ora”. “A Fuorigrotta sentite bene, una mattinata con le scrivanie tremanti in ufficio. la terra non la smette di ballare da venti minuti”.stanei, inun: 16diin(INGV FOTO) – Notizie.comSono solo alcune delle testimonianze che in queste ore si leggono sui social media. L’area dei, in Campania, è stata investita in queste ore da unche ha portato a registrare 16diin poco più di.Le, tutte tra magnitudo 1 e 3.1, sono state rilevate dall’Osservatorio Vesuviano, la sede napoletana dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a partire dalle 8 e 10 circa di questa mattina.