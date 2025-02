Linkiesta.it - Cosa si mangia nell’unico bistrot di Parigi ad aver ricevuto una stella Michelin

Benoit aè una garanzia, fin dal 1912.classico ma elegante, l’unico premiato con una, è un locale che nel tempo è riuscito a mantenere una linea coerente, in perfetto e non facile equilibrio tra solida tradizione, raffinatezza e un’atmosfera suggestiva e confortevole. In pieno centro, vicino all’ Hôtel de Ville, al Centre Pompidou e alla Torre Saint-Jacques, è un piccolo mondo antico. I rivestimenti in legno, le banquette di velluto rosso, le discrete dorature e le colonne di stucco, le lampade in ottone, le finestre in vetro inciso, i grandi specchi, il vasto bancone, le stoviglie d’epoca e i tavoli apparecchiati con cura contribuiscono a restituire l’atmosfera unica delladella Belle Époque.L’affiliazione alla maison Ducasse, nel 2005, infatti, non ha tradito lo spirito del fondatore, Benoit Matray, macellaio e bon vivant, ugualmente pronto ad accogliere nel suo locale, con cordiale disinvoltura, i colleghi commercianti del vicino e popolare mercato coperto di Les Halles, progettato interamente in ferro e vetro da Victor Baltard e immortalato da Emile Zola nel “Ventre di”, oggi trasformato in una sorta di anonimo centro commerciale; ma anche gli estrosi artisti della Bohème, o l’élite cittadina in cerca di emozioni.