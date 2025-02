Iodonna.it - Cosa può succedere in 40 anni? La fine del mondo

Seguendo il suo motto: “fare bene il bene” , la fondazione CESVI, impegnata da 40in progetti e missioni per portare cibo, cure mediche, protezione, educazione e assistenza umanitaria nei contesti più critici del pianeta, secondo l’ultimo bilancio sociale, l’organizzazione ha gestito in un anno 127 progetti in 27 Paesi, raggiungendo oltre 1,7 milioni di persone grazie alla collaborazione con 139 partner locali. Leggi anche › Anziani in difficoltà: a Milano un nuovo servizio gratuito grazie a Cesvi In 40di attività, CESVI ha affrontato emergenze, conflitti e disastri naturali in tutto il: dalla carestia in Corea del Nord agli interventi nei Balcani durante le guerre civili, dalla lotta all’AIDS in Zimbabwe alla ricostruzione post-tsunami in Asia, arrivando ai più recenti interventi in Italia in occasione della pandemia da Covid-19 e alla risposta alle drammatiche catastrofi climatiche croniche o improvvise, come la siccità del Corno d’Africa o le alluvioni in Pakistan, e inin Ucraina e nella Striscia di Gaza a causa dei recenti conflitti.