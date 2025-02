Liberoquotidiano.it - "Cosa non sapeva fare". Jannik Sinner, la rivelazione sconcertante del suo primo maestro

Un 2024 nel quale ha dimostrato di essere il fenomeno che è. Raggiungendo la vetta del ranking e vincendo otto titoli: due Slam (Australian Open e US Open), oltre alle Finals di Torino, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai e il titolo di Coppa Davis a Malaga. Poi il 2025 iniziato al meglio con il bis degli Australian Open, prima di un po' di relax sulla neve nella sua San Candido. Insomma, perè un momento speciale, e il posto di numero uno al mondo è sempre più consolidato. Della sua crescita ne ha parlato ildi tennis e sci, Andreas Schonegger: "Sua mamma mi aveva chiesto di inserirlo in un corso, d'estate — ricorda — Già allora si vedeva che aveva qualdi diverso dagli altri. Ogni giorno stare con lui è un divertimento". E ancora: "Quando ha deciso di entrare in un circolo? Suo padre è un bravo giocatore,a casa ha trovato una racchetta e ha provato — ha aggiunto il— Quando è arrivato non c'erano dubbi che ce l'avrebbe fatta.