Gqitalia.it - Cosa leggere, oltre ai libri di Antonio Scurati, per capire meglio la serie M - Il figlio del secolo

Nelle ultime settimane M - ildelci ha visti davanti al televisore, a commentare le puntate sui social, come al bar, a googlare su personaggi e fatti di cui sapevamo poco e anche in libreria, a comprare tutti e 4 i volumi della saga letteraria sviluppata dache latv con Luca Marinelli ha iniziato ad adattare, con una curiosità crescente per tante cose del periodo storico che racconta che non sapevamo oppure conoscevamo in modo superficiale.Le ultime due puntate della, più in particolare, si sono concentrate soprattutto sull'opposizione tra Giacomo Matteotti, dichiarato nemico del fascismo, e Benito Mussolini, suo artefice e duce, fino all'agguato omicida che ha tolto di scena il primo.