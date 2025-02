Formiche.net - Cosa lega le mosse italiane in Libano, Ucraina e Balcani

Domani il ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi in audizione davanti alle Commissioni Esteri di Camera e Senato, sarà di nuovo in Israele per consegnare aiuti umanitari, lunedì ospiterà il vertice suia Roma e il 17 volerà in Egitto per il Piano Mattei. Una strategia, quella di Roma, che non si chiude a Gaza, ma che si allarga all’, alla difesa Ue e ai dazi, caratterizzata per un percorso strutturato che affronti sì le contingenze ma, al contempo, programmi nel medio-lungo periodo la gestione degli altri fronti. Il tutto mentre da Washington Donald Trump annuncia di poter inviare le truppe Usa a Gaza.Gaza eUnifil, corridoi umanitari e militari italiani per la riunificazione della Striscia e la Cisgiordania. Tre sono le direttrici di marciarivolte a Beirut, su cui il titolare della Farnesina annuncia che Unifil è un attore cruciale, per questa ragione l’Italia ha un “candidato di altissimo livello” per il comando della missione.