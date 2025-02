Formiche.net - Cosa c’è dietro le parole di Trump su Gaza

Le recenti dichiarazioni di Donaldsu un piano perhanno rapidamente suscitato forti reazioni a livello internazionale. Non ha dato molti dettagli, ma per come l’ha presentata sembra che la sua idea sia quella di espellere con la forza gli abitanti della Striscia (circa due milioni di persone), “prenderne il controllo” e sviluppare un enorme progetto edilizio — come quando era un tycoon osserva velenoso il New York Times — che la trasformi nella “riviera del Medio Oriente”.ha poi più o meno detto che a quel punto la Striscia dinon verrebbe riconsegnata ai palestinesi, ma sarebbe “gestita” da qualcun altro. La rilevanza delle dichiarazioni si lega all’incontro avuto nelle stesse ore con Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano che è stato il primo leader internazionale a essere accolto alla Casa Bianca e che guida un governo composto anche da partiti che non riconoscono i diritti dei palestinesi.