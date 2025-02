Fanpage.it - Cosa c’è dietro l’aumento dei casi di cancro ai polmoni nei non fumatori

Leggi su Fanpage.it

Il numero di tumori al polmone diagnosticati nelle persone che non hanno mai fumato è in aumento: un nuovo studio dell’IARC rileva che l’inquinamento atmosferico è un fattore determinante nell’insorgenza della malattia nei non, con rischi crescenti osservati tra i più giovani, in particolare le donne.