Screenworld.it - Cosa abbiamo capito del trailer de I Fantastici 4

Leggi su Screenworld.it

Occhi verso il cielo, finalmente. Niente teste basse, niente sconforto, solo un po’ di sana speranza. E questa volta no, Superman non c’entra niente. Il merito è tutto del primo teaserde I4: Gli inizi. Un teaser impregnato di familiarità e semplicità. Come se la Marvel stessa, dopo aver incasinato tutto con un multiverso gestito molto male, volesse tornare a casa. Un film che i Marvel Studios non possono proprio permettersi di sbagliare, visto che i personaggi potrebbero essere davvero il nuovo fulcro attorno al quale girerà tutto il futuro del Marvel Cinematic Universe. Perché? Perché I4 sono personaggi iconici, amatissimi, i più popolari e storici della Marvel dopo Spider-Man. E sono personaggi da cui l’MCU può ripartire per voltare pagina e rifondare un universo narrativo in crisi dopo Endgame.