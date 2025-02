Bergamonews.it - Corsa all’Isee, Caf Cisl presi d’assalto: già presentate oltre 33mila domande

Leggi su Bergamonews.it

Come ogni anno, le famiglie bergamasche sono affannate nella ricerca di un appuntamento per la presentazione della dichiarazione sostitutiva Isee (DSU) e il conseguente rilascio dell’attestazione, quell’indicatore che sintetizza la “ricchezza” dei nuclei familiari e consente l’accesso alle prestazioni sociali agevolate sottoposte alla cosiddetta “prova dei mezzi”, come i servizi per i minori, l’assegno unico e i bonus sociali.Tra novità normative e potenziamento dei propri sportelli, la, attraverso l’analisi dei dati 2024, ha tracciato un quadro delle caratteristiche di chi si avvale del servizio.Sono33.600 le famiglie bergamasche che si sono rivolte al Cafe a gennaio sono già state elaborate il 23% delle, altrettante sono in prenotazione sul mese di febbraio con sedi e recapiti che hanno esaurito gli appuntamenti addirittura per il mese di marzo.