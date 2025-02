Ilfattoquotidiano.it - Corruzione elettorale: definitiva la condanna per l’ex presidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Talarico

semplice: a un anno e mezzo dalla sentenza d’appello, diventalaperdeled ex assessore al Bilancio, coinvolto nel 2021 nell’inchiestaDda di Catanzaro denominata “Basso Profilo” nell’ambitoquale, all’epoca, era finito agli arresti domiciliari.La Cassazione ha rigettato il ricorso formulato dai legali del politico calabrese e ha confermato, quindi, laa un anno e 4 mesi di carcere con pena sospesa che era stata inflitta all’esponente dell’Udc nel settembre 2023 quando la Corte d’Appello di Catanzaro non aveva riconosciuto l’aggravante mafiosa. Dopo aver messo un sigillo sulla responsabilità penale di, quindi, la Suprema Corte ha annullato con rinvio quella sentenza di secondo grado ma “limitatamente alle statuizioni civili” che dovranno essere rivalutate in un nuovo processo.