Corruzione a Bari a processo i fratelli Pisicchio | uno è stato vicesindaco e assessore di Emiliano

L’ex consigliere comunale Alfonsino, giàdella giunta comunale del governatore pugliese Michele, èaccusato insieme al fratello Enzo e ad altre 12 persone, a vario titolo, di di, turbativa d’asta, falso, truffa, truffa aggravata per il raggiungimento di erogazioni pubbliche ed emissione di fatture false. Nel 2009, Alfonsinoeletto come consigliere comunale die nell’agosto dello stesso anno ènominato comedella seconda amministrazionementre Nel 2014 èrieletto consigliere comunale nelle file della sua lista civica.Adesso la Regione Puglia, guidata tuttora da, e il comune disono state ammesse come parte civile nel: a decidere per il provvedimento èil gup diNicola Bonante che ha rigettato le deroghe presentate dai difensori di alcuni imputati secondo la Gazzetta del Mezzogiorno.