Puntomagazine.it - Corrado (PD): Solidarietà a Nicola Armaroli (CNR). “Cara destra la verità ti fa male”

Leggi su Puntomagazine.it

Squeri (FI) contro(CNR): “Fazioso sul nucleare”. Sulla vicenda giunge la solidarieta di Annalisa, responsabile Conversione Ecologica del PDBruxelles, 5 febbraio – “(CNR) per l’attacco scomposto subito ieri durante le audizioni in Commissione Ambiente alla Camera. Sostengo pienamente la sua posizione, che è quella della scienza: i numeri non mentono, ed è nostro dovere raccontare la realtà, non frottole propagandistiche che, tra l’altro, non hanno nessunissimo effetto sui problemi veri delle persone, a partire dai costi esorbitanti sulle bollette di persone e imprese”, dichiara Annalisa, Resp. Conversione Ecologica del PD.Ieri Luca Squeri (FI), in occasione dell’audizione sul nucleare, ha accusatodi comportarsi da “politico fazioso più che da uomo di scienza”.