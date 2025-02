Terzotemponapoli.com - Coppola: “Okafor può dare il suo contributo”

Gianfranco, giornalista, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Conferenza di Manna? Apprezzabile, ha spiegato bene cosa non è successo purtroppo. Si è preso una bella responsablità, vedremo anche cosa ne pensa Conte.? Credo possaunalla causa del Napoli. Conte dovrà compattare il gruppo dopo il mercato, dovrà ricavare il meglio da chi è a disposizione. La rosa resta competitiva, serve qualche sacrificio fisico in più ma non bisogna fare drammi. Un giocatore in più avrebbe fatto comodo, ma nulla è perduto.