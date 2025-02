Inter-news.it - Coppa Italia: oggi il quarto di finale lato tabellone Inter

In vista di Inter-Lazio di Coppa Italia, per la quale bisognerà attendere ancora tre settimane, oggi c'è la partita che darà l'avversario in semifinale della vincente del match del 25 febbraio. Si gioca ancora al Meazza, con Milan-Roma, dopo che ieri si è qualificato il Bologna.

QUARTI DI COPPA ITALIA
Milan-Roma mercoledì 5 febbraio ore 21 – diretta TV Canale 5
Inter-Lazio martedì 25 febbraio ore 21
Juventus-Empoli mercoledì 26 febbraio ore 21
Atalanta-Bologna 0-1 80? Castro