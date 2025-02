Thesocialpost.it - Coppa Italia, impresa Bologna: batte l’Atalanta grazie a un gol di Castro e vola in semifinale

Ilsuperae si qualifica per le semifinali della. La sfida di Bergamo è stata avvincente e caratterizzata da numerose occasioni; alla fine, la formazione di Vincenzono riesce a prevalere, segnando il gol decisivo all’80’ con un colpo di testa di, subentrato da poco a Dallinga. Gli orobici hanno sprecato troppo, mentre i rossoblù avanzano: il match Atalanta-termina 0-1.Atalanta-0-1: il racconto della partita Gasperini schiera Retegui come punta centrale, supportato da Pasalic e De Ketelaere.no risponde con Dallinga, affiancato da Pobega e Fabbian. Al 7?, Skorupski devia in angolo un tiro di De Ketelaere, mentre al 16? Zappacosta non riesce a centrare la porta. Gli ospiti rispondono con Ndoye e Odgaard, ma senza creare veri pericoli per Rui Patricio.