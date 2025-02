Calciomercato.it - Coppa Italia, Gasperini non ci sta e replica: “Su De Ketelaere ti sbagli”

Il tecnico nerazzurro risponde ai presenti in studio dopo la sfida persa contro il Bologna ai quarti di finaleL’Atalanta non riesce a ripetere lo straordinario cammino della scorsa stagione ed è prematuramente eliminata dalla.Atalanta,a Massimo Mauro (LaPresse) – Calciomercato.itMerito del Bologna, vincitore al Gewiss Stadium grazie alla rete di Santiago Castro. Al termine del match, Gian Piero, tecnico dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ per commentare la sconfitta. “E’ stata una gara aperta, con tante occasioni. Il problema è il fatto di aver preso gol in troppe partite, soprattutto da calcio piazzato, è una cosa che ci penalizza” ha affermato l’allenatore nerazzurro.Desostituito,a Mauro : “Ti”Tra i più brillanti nelle fila nerazzurre c’è stato Charles De