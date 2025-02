.com - Coppa Italia, Atalanta-Bologna 0-1: rossoblu in semifinale dopo 26 anni

(Adnkronos) – Aldino basta un gol di Castro, appena entrato, all’80’ per aggiudicarsi la sfida dei quarti di finale dicon l’e regalarsi lanella competizione26, dove ora attende la vincente dell’altro quarto di finale tra Juventus ed Empoli. Serata amara per l’, finalista l’anno scorso, e Gasperini che aveva confermato tra i pali Rui Patricio, visto l’infortunio di Carnesecchi, e in difesa al fianco di Hien e Djimsiti c’è Toloi. Sulle fasce Zappacosta e Bellanova e in mezzo al campo Ederson e De Roon, mentre in attacco Pasalic e De Ketelaere alle spalle di Retegui.no, invece, opta per un leggero turnover con Holm al posto di De Silvestri come terzino destro insieme a Lykogis, Lucumì e Beukema a proteggere Skorupski.