Coppa Italia Atalanta-Bologna 0-1 Castro regala la semifinale ai rossoblù

Bergamo, 4 febbraio 2025 – Ildi Vincenzono continua a stupire. E lo fa grazie a Santiago: un gol dell’attaccante argentino a dieci minuti dalla fine fa volare iindi, non accadeva da 26 anni. Eliminata l’. Primo tempo a reti bianche Prima chiamata per i nuovi arrivati Posch e Maldini con l’ma partono entrambi dalla panchina, in attacco c’è Retegui.no conferma Dallinga dal 1’ al posto di, sulla trequarti gioca Fabbian con Odgaard che slitta sulla fascia a discapito di Dominguez. Prima chance del match al 7’: De Ketelaere scappa alle spalle della difesa e calcia con il destro, attento Skorupski che alza sopra la traversa. Ilsi affida alle conclusioni da fuori per reagire, ci provano Pobega e Odgaard: fuori.