Lapresse.it - Coppa Italia 2025, oggi Milan-Roma: dove vederla in tv

Leggi su Lapresse.it

A San Siro va in scenail big match, gara secca valida per i quarti di finale di. La squadra di Conceicao, reduce da tre colpi di mercato nelle ultime 24 ore di trattative – da Sottil a Bondo passando per il pezzo pregiato Joao Felix, riceve in casa i giallorossi alle ore 21.in tvLa partita sarà trasmessa in chiaro, in diretta esclusiva su Canale 5 e in diretta straming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Chi si qualifica in semifinale affronterà la vincente della sfida tra Inter e Lazio, in programma il 25 febbraio alle 21. Già in semifinale il Bologna che ieri ha battuto 1-0 l’Atalanta nel primo quarto di finale di, Ibrahimovic: “Abbiamo migliorato tanto la squadra”A poco più di un mese dall’ultimo precedente in campionato di fine dicembre (1-1) che è costato la panchina a Paulo Fonseca, il Diavolo ha cambiato completamente veste.