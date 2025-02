Perugiatoday.it - Controllo su strada a Perugia, altro spacciatore finisce nella rete dell'Arma: oltre 200 grammi di coca

Arrestato in flagranza di reato un 35enne di origini albanesi, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio perugino. I Carabinieri hanno sequestrato 208diina, perlopiù nascosti in casa, materiale per il confezionamento e 8.155.