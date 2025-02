Quifinanza.it - Controlli su mozzarella di bufala campana DOP: 475 i falsi segnalati e venduti su Internet

LadiDOP è uno dei simboli più riconosciuti e apprezzati del Made in Italy, ma la sua popolarità la rende anche uno dei prodotti più esposti alle contraffazioni. Soprattutto il mondo digitale, si sta rivelando un terreno fertile per le frodi alimentari.Basti pensare che, nel 2024, il Consorzio di Tutela delladiha effettuato 3.752, concentrando una parte significativa di queste verifiche online. E i numeri parlano chiaro: sono stati 475 i casi di falso.LadiDOP fake venduta suLa crescente diffusione di marketplace online, e-commerce e social media ha reso più facile per i truffatori vendere prodotti non certificati utilizzando il nome e l’immagine delladiDOP.