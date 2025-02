Ilrestodelcarlino.it - Controlli gratuiti a Francavilla, Montappone e Montegiorgio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I servizi di prevenzione sanitaria attivati in forma sperimentale in dieci comuni dell’entroterra Fermano attraverso il progetto ‘Smart Village’, continuano a raccoglie i commenti positivi della popolazione, tutti iitineranti registrano sempre l’esaurimento dei posti disponibili. L’avvio del progetto ‘Smart Village’ era stato annunciato a dicembre a Servigliano, e comprende dieci comuni: Faleroned’Ete, Massa Fermana,, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado,, Monteleone di Fermo, Ortezzano e appunto Servigliano. Oltre ai servizi personalizzati rivolti alla popolazione ultra 65enne, che stanno proseguendo molto bene, questo progetto ha raccolto subito il sostegno della popolazione in merito aisanitariitineranti, che consentono alla popolazione, in particolare gli anziani, di poter accedere adi prevenzione direttamente nel comune di residenza.