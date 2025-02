Iodonna.it - Contro ogni goffaggine. Le idee più chic per padroneggiare l'outfit a strati, a partire dai capispalla

Stare al “calduccio”, senza rinunciare allo stile. Lo scopo diinvernale che si rispetti passa necessariamente dal giusto layering. Nel 2025 la complessa arte del vestirsi anon può essere padroneggiata senza un profondo studio dei capispalla che, all’occorrenza, si abbinano tra loro, come dimostrano sfilate e street style. Come vestirsi a febbraio 2025: 5invernali da copiare X Leggi anche › Come vestirsi a febbraio 2025? 5 look invernali easyda copiare No, non stiamo parlando dell’escamotage più diffuso per passare indenni illi del bagaglio a mano in aeroporto.