Contrasto al riciclaggio

PERUGIA - "Ilè uno dei reati più pericolosi perché consente l’immissione nell’economia legale di denaro e altre utilità illeciti. E chi può beneficiare di questi passaggi è in grado di fare una concorrenza sleale che alla lunga distrugge l’economia sana. È quindi un reato di grande pericolosità". In occasione del convegno “Il ruolo dei professionisti nella normativa anti“, organizzato dal Consiglio notarile e dall’ Ordine dei commercialisti e avvocati provinciali, è stato il procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone, a chiarire l’importanza di contrastare in maniera efficace l’attività criminale dele, in quest’ottica, a illustrare a commercialisti, notai e avvocati quanto sia fondamentale che il loro lavoro sia svolto correttamente. "Nello svolgere il loro lavoro – prosegue Cantone – i professionisti hanno degli obblighi che non sono solo un dovere deontologico, ma anche giuridico.