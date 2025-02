Liberoquotidiano.it - Conte: "Nordio scandaloso, da difensore di Almasri è diventato il suo assolutore"

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2025 "Ministro, lei è stato. Dadilei ègiudice. Se il suo discorso fosse proiettato in un'aula di giurisprudenza lei dovrebbe vergognarsi.che di fronte a tutte le giustificazioni menzognere che avete dato, lei ne abbia aggiunta qualcuna ancor più ridicola. Prima avete detto che era colpa dei giudici, un complotto della Cpi, avete messo in mezzo gli 007 tedeschi. Meloni ha detto che lei non era informato, poi avete detto che il problema è che era tutto in inglese e ora saltano fuori allegati in arabo. E ora lei entra nel merito di un provvedimento che era solo un documento che corroborava la richiesta d'arresto, non di scarcerazione" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeintervenendo in Aula in risposta all'informativa del Ministro