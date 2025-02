Conte | Meloni non ha avuto il coraggio di venire a riferire su Almasri viltà istituzionale – Il video

Leggi su Open.online

Giuseppe, leader del Movimento cinque stelle, attacca il governo sulla vicenda della liberazione e del rimpatrio di Najem, e parte dalla premier, Giorgia, nelle repliche all’informativa di Nordio e Piantedosi oggi, 5 febbraio, alla Camera. «Oggi c’è la grande assenza della presidente, che scappa dal Parlamento e dai cittadini», un atto di «», dice il presidente del Movimento: «Lo so che ci sta guardando dietro qualche computer», presidente, e quindi «mi rivolgo a lei. Non è venuta qui» a parlare di, «allora non si permetta di parlare davanti a qualche scendiletto, parli solo davanti al tribunale dei ministri». Durissima la critica anche al titolare della Giustizia, Carlo Nordio: «Lei doveva dare esecuzione del mandato dell’Aja, non applicare il codice di procedura penale italiano, lei qui ha fatto il giudice assolutore».