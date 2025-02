Spazionapoli.it - Conte e De Laurentiis già al bivio? La Repubblica sgancia la bomba: cosa sta succedendo

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Calcio Ultimissime – La situazione in casa Napoli può diventare più complessa del previsto. Laha analizzato il rapporto tra Aurelio Dee Antonio. L’annata del Napoli è iniziata e prosegue per il meglio. Nessuno all’inizio della stagione si aspettava gli azzurri in vetta alla classifica, ma il lavoro diha già raccolto i propri frutti. A complicare le cose, però, ci ha pensato il mercato di gennaio che ha “strappato” via al tecnico Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo ora veste la maglia del PSG, ma intanto alla Corte del Vesuvio non è arrivato un sostituto “adeguato”. Non a caso, sarebbero nate le prime polemiche tra i tifosi e non solo.Il mercato “complica” i rapporti tra ADL e: l’analisi diIl Napoli, prima dell’arrivo di Antonio, aveva una faccia totalmente diversa.