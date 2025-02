Ilfattoquotidiano.it - Conte a La7: “Meloni venga a riferire in Aula invece di mandare avanti Nordio e Piantedosi. Mi aspetto un’altra sceneggiata”. Frecciata a Vespa

“Giorgiain Parlamento, anzichéi suoi due ministri. È lei che deve rispondere al paese”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal leader del M5s Giuseppe, che stronca anche la difesa appassionata di Brunoa favore della presidente del Consiglio: “può avere tutte le tesi che vuole, ma èche deve rispondere. È ovvio che ogni Stato può confrontarsi anche con loschi figuri, ma qui è una questione completamente diversa. Stiamo parlando del governo, del ministro, del presidente, che hanno stracciato un mandato d’arresto internazionale alla Corte dell’Aja, strappando uno statuto che è stato sottoscritto a Roma”.aggiunge: “Lì ci sono i valori della legalità internazionale e i valori occidentali: quelli per cui diciamo che vanno difesi il diritto internazionale e il diritto umanitario, quelli per cui diciamo che Putin è assolutamente irresponsabile e ingiustificabile per aver aggredito l’Ucraina, quelli per cui diciamo che Netanyahu non può assolutamente massacrare sistematicamente Gaza con 40mila morti.