Consorzio di Bonifica. 2 milioni di euro per la messa in sicurezza idraulica del Valdarno

Arezzo, 05 febbraio 2025 – Ildi2 Altoha recentemente completato una serie di interventi fondamentali per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua che attraversano la vallata. Nel 2024, ilha previsto un investimento di quasi duedi, con una cifra destinata a superare i duee mezzo nel 2025. Un impegno significativo per garantire l'efficienza dell'Arno e dei suoi affluenti, essenziali per ladel territorio. Tra gli interventi più recenti figura la lotta contro il tema Poligono del Giappone , una pianta infestante che ha già colonizzato 25 chilometri di sponde di torrenti e borri valdarnesi mettendo in pericolo la stabilità degli argini e l'ecosistema. Per contenere la diffusione della specie aliena la strategia che si è dimostrata più efficace è di ritardarne lo sfalcio al termine della stagione vegetativa, ovvero a fine dicembre.