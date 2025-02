Lapresse.it - Consiglio Marche, seduta aperta per la ‘Giornata del Ricordo’

regionale convocato per martedì 11 febbraio inassembleareper la celebrazione del Giorno del Ricordo. Momenti di riflessione in Aula intervallati da intermezzi musicali. Esposizione degli elaborati delle scuole per il concorso ministeriale “10 febbraio”. A seguire è in programma laordinaria.delregionale convocata per martedì 11 febbraio, a partire dalle ore 10, per la celebrazione del Giorno del Ricordo. In scaletta diversi interventi e intermezzi musicali, ai quali farà seguito, come momento conclusivo, l’esposizione degli elaborati realizzati dagli studenti per il concorso “10 febbraio. Un mondo, un passato. Storie dai luoghi di origine degli esuli giuliano-fiumano-dalmati”. Al termine della, l’Aula proseguirà i suoi lavori inordinaria a partire dall’eventuale esame di atti di indirizzo inerenti l’argomento trattato nellatematica.