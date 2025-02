Sport.quotidiano.net - Consar Obbligatorio "ritrovare certezze"

Una giornata di scarsa vena, condita con l’infortunio alla schiena che ha bloccato Guzzo, e con la particolare ispirazione degli avversari, ha prodotto il quarto ko stagionale della, che peraltro era reduce da 10 vittorie di fila. Aversa, che veniva da 5 successi consecutivi, ha fatto bottino pieno, giocando un match lineare, e gestendo al meglio anche l’unico momento di vero equilibrio, cioè il 23-23 del secondo set. "Aversa – ha commentato Antonio Valentini, tecnico dei ravennati – ha disputato una partita concreta, in particolare nella gestione del ‘cambio palla’, ma anche nella correlazione muro-difesa. Noi invece abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre possibilità in tutti i fondamentali, commettendo tantissimi errori. Il nostro attacco è stato condizionato da una ricezione non precisa.