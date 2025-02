Ilfattoquotidiano.it - Congo, il cessate al fuoco dura meno di 24 ore: riprendono i massacri. Onu: “Detenute stuprate e bruciate vive”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ililunilaterale annunciato dai ribelli dell’M23 per motivi umanitari ètodi 24 ore. All’alba le milizie sostenute dal Ruanda hanno ripreso gli attacchi nell’est della Repubblica Democratica del, commettendo nuovi. Secondo fonti umanitarie e di sicurezza, le forze dell’M23 hanno lanciato una nuova offensiva nel Sud Kivu, conquistando la città mineraria di Nyabibwe dopo aver attaccato le Forze armatelesi. Un’escalation brutale che smentisce ogni pretesa di tregua e conferma i sospetti del governo di Kinshasa, che già ieri parlava di un “trucco” per guadagnare tempo. Un portavoce infatti aveva dichiarato all’Afp: “Questa è la prova che ilildichiarato unilateralmente era, come al solito, un trucco”.Nel frattempo nella città di Goma, centinaia di donnenel carcere di Munzenze sarebbero state violentate ente gli scontri.