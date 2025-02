Napolipiu.com - CONFERENZA MANNA – “Kvara voleva il PSG da maggio! Garnacho? Eravamo vicini, ma le richieste…”

Leggi su Napolipiu.com

– “il PSG da, ma le richieste.”">Il direttore sportivo del Napoli ha fatto il punto sul mercato appena concluso, svelando importanti retroscena sutskhelia,e altri obiettivi sfumati.Giovanniha voluto “mettere la faccia” sul mercato del Napoli, parlando instampa a Castel Volturno. Il dirigente azzurro ha svelato dettagli clamorosi, partendo dalla cessione ditskhelia: “Era in trattativa con il PSG dascorso, noi nonmo cederlo e l’abbiamo trattenuto in estate per dare un segnale di forza. In questi 6 mesi abbiamo fatto di tutto, siamo stati costretti a cederlo. Nonpiù restare a Napoli”.Sul mancato arrivo diha rivelato: “davvero, abbiamo fatto un’offerta importante allo United.