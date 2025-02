Bergamonews.it - Conduttori, cantanti e ospiti: tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Sanremo 2025

pronto per la nuova edizione deldi. La kermesse della canzone italiana, giunta al 75° anno, si svolgerà da martedì 11 a sabato 15 gennaio, per cinque serate al Teatro Ariston, prestigioso palcoscenico della cittadina ligure.Conduttore, co-e co-conduttriciLa conduzione è affidata a Carlo Conti: il 53enne popolare conduttore fiorentino è chiamato così a raccogliere l’eredità di Amadeus, che aveva condotto ilininterrottamente per cinque anni dal 2020 al 2024. Si tratta di un ritorno a: aveva infatti già presentato ilper tre anni consecutivi dal 2015 al 2017 e in quelle edizioni aveva ricoperto anche il ruolo di direttore artistico.Accanto a lui ci saranno ogni sera ci saranno vari co-e co-conduttrici. Martedì Antonella Clerici e Gerry Scotti, mercoledì Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, giovedì Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, venerdì Mahmood e Geppi Cucciari, sabato Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.