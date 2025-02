Anteprima24.it - Condominio Piermarini, delegazione in Comune: “Noi saremo pazienti, non vogliamo crollare”

Tempo di lettura: < 1 minutoUnadi donne del48, si è recato oggi al/Ufficio Urbanistica. Speravamo che dimostrata, con l’invio di un contratto di compravendita, la “qualità di condòmini”, potessero finalmente darci i documenti che attendiamo da quasi due mesi.Ci hanno spiegato che hanno informato il controinteressato, Prisma group, del nostro secondo accesso soltanto in data 3 febbraio 2025, perché non prima?!Quindi, bisognerà ancora attendere 10 dieci giorni fino al 13 febbraio, prima di poter avere i documenti, sempre che Prisma group non si opponga all’accesso! (magari all’ultimo minuto utile, come avvenuto la prima volta).Siamo rimaste piuttosto deluse: non ci hanno neppure avvertite di questo ulteriore allungamento dei tempi. “non erano tenuti!”, ci tengono a precisare.