Ilfoglio.it - Con l'invasione delle procure, magari questo Sanremo durerà un po' meno

Con la copertina di “Tv Sorrisi e Canzoni”, quella con Carlo Conti e attorno a lui tutti i ministri – pardon – cantanti in gara schierati (più ophotoshoppati: a molti non è sfuggito che nella foto la cantante Clara ha una mano con sei dita, una insette di Elodie), siamo ufficialmente alla vigilia del Festival di2025 – che io seguirò per voi sugiornale come inviato. Un Festival che, come sempre, è specchio del paese etensioni che lo attraversano. E infatti quello di quest’anno è un Festival: prima la decisione del Tar della Liguria di metterlo a gara a partire dall’edizione del 2026, poi, la scorsa settimana, per la prima volta nella storia la magistratura è entrata a gamba tesa direttamente nella kermesse. Mercoledì scorso infatti, a 24 ore dall’iscrizione nel registro degli indagati della premier Giorgia Meloni per il rimpatrio del torturatore Almasri, il rapper Emis Killa si è dimesso dalla gara perché a sua volta indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva della Direzione distrettuale antimafia sui rapporti fra gli ultrà e la criminalità organizzata a Milano.