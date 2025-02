Bergamonews.it - Con il brano Anema e core, Serena Brancale celebrerà sul palco dell’Ariston l’amore puro

A dieci anni dalla sua prima partecipazione al Festival,torna in gara a Sanremo 2025 con unche celebrache si esprime senza riserve.Polistrumentista e compositrice, l’artista unisce da sempre la sua passione per il soul, quella per il rhythm and blues e il jazz con le sue origini pugliesi, che di recente sono esplose in unin dialetto barese, Baccalà, che è diventato virale su TikTok e Spotify.Con il conduttore della settantacinquesima edizione della kermesse sanremese, Carlo Conti, ha in comune gli esordi al festival del 2015, durante il quale ha partecipato con “Galleggiare” nella sezione delle nuove proposte. Quest’anno trona con una canzone intitolata, unpieno di energia, che ricorda che amare davvero significa mostrarsi per come si è, senza timori o vergogne, mettendo a nudo, appunto, l’anima e il cuore.